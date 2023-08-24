МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, после публикации данных с рынка труда в США, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось

По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару снижается до 1,0280 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0859 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 145,72 иены со 144,82 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,36%, до 103,79 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 230 тысяч. При этом аналитики ожидали, что число заявок, напротив, вырастет на 1 тысячу с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 240 тысяч с 239 тысяч.

Инвесторы также продолжают ждать выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Инвесторы надеются получить подсказки относительно дальнейших шагов регулятора, представители которого ранее заявили о возможной необходимости продолжать ужесточение монетарной политики в США. А жёсткая политика позитивно влияет на стоимость доллара.