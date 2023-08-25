МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Курс евро снижается по отношению к доллару в пятницу утром в ожидании данных о снижении ВВП и ухудшении делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут снижения ВВП Германии во втором квартале

По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару снижается до 1,0782 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0809 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 146,11 иены за доллар со 145,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,25%, до 104,24 пункта.

Позднее в пятницу будет опубликована уточнённая оценка ВВП Германии. Первая оценка предполагала снижение немецкой экономики в прошлом квартале на 0,2%. Кроме того, исследовательский институт IFO сообщит данные об индексе делового климата в стране, который, согласно прогнозам, снизился до 86,7 пункта с 87,3 пункта месяцем ранее.

Валютные инвесторы также ждут макростатистику из США. Ожидается, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, согласно окончательной оценке, снизился в августе до 71,2 пункта, как и показали предварительные данные.

Кроме того, в пятницу инвесторы будут следить за выступлением председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, рассчитывая получить дополнительные сведения о дальнейших действиях регулятора. По данным CME Group, около 80% аналитиков прогнозирует сохранение учетной ставки на текущем уровне по итогам сентябрьского заседания ФРС.