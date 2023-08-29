МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник умеренно снизилась после прохождения пика уплаты августовских налогов экспортерами, которые могли под это продавать валюту, следует из данных Московской биржи торгов и комментариев экспертов. Фондовые индексы Европы выросли вслед за рынками США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 15 копеек, до 95,46 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,09 рубля, евро – на 45 копеек, до 103,64 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 142,5 миллиарда рублей против 48,8 миллиарда по евро и 98,1 миллиарда по доллару.

Доллар за день повысился к рублю на 0,15%, евро — на 0,4%, юань – на 0,3%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты во вторник снижался к основным валютам, торгуемым на Мосбиржке, видимо, на фоне сокращения продаж валюты экспортерами после окончания периода августовских налогов.

"Рубль во вторник сдавал позиции, доллар тестировал уровни выше 96. Впоследствии рубль частично отыграл потери, но в целом нацвалюта РФ продолжает выглядеть слабо. Определенное давление на рубль могло оказать прохождение через пик налогового периода", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.20 мск росла на 1% до 84,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки выросли на 0,7-1,7%. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,5% до 103,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

После того как рубль потерял дополнительную поддержку от налогового периода, он перешел к постепенному ослаблению, отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

"Экспортеры снизили объемы продажи валютной выручки, а спекулянты нарастили покупки валюты, понимая, что поддержка рубля после прохождения пика выплат снизится", — добавляет она.

Вместе с тем не похоже, что девальвационный импульс может усилиться, считает Бахтин.

"По-видимому, договоренности властей с крупными экспортерами помогают поддерживать относительную стабильность курса нацвалюты, удерживая ее от ослабления. К тому же цены на нефть достаточно уверенно держатся в зоне 83-85 долларов за баррель Brent. По нашим оценкам, в ближайшее время доллар может двигаться в пределах 93,5-96,5 рубля", — добавляет он.