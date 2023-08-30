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2023-08-30T07:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230830/841604599.html
Курс доллара в начале торгов растет до 95,8 рубля
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Рубль начинает уже третью торговую сессию подряд умеренным снижением к основным торгуемым иностранным валютам: курс доллара повышается до 95,8 рубля, юаня — до 13,12 рубля,... ПРАЙМ, 30.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль начинает уже третью торговую сессию подряд умеренным снижением к основным торгуемым иностранным валютам: курс доллара повышается до 95,8 рубля, юаня — до 13,12 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 34 копейки, до 95,8 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,12 рубля, евро — на 10 копеек, до 103,73 рубля.