МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль начинает уже третью торговую сессию подряд умеренным снижением к основным торгуемым иностранным валютам: курс доллара повышается до 95,8 рубля, юаня — до 13,12 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс валют в Москве

Доллар на Мосбирже по итогам торгов вторника вырос до 95,46 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 34 копейки, до 95,8 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,12 рубля, евро — на 10 копеек, до 103,73 рубля.