МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рубль начинает уже третью торговую сессию подряд умеренным снижением к основным торгуемым иностранным валютам: курс доллара повышается до 95,8 рубля, юаня — до 13,12 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже по итогам торгов вторника вырос до 95,46 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 34 копейки, до 95,8 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,12 рубля, евро — на 10 копеек, до 103,73 рубля.