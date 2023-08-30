МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс доллара усилил снижение по отношению к евро в среду после публикации данных о более слабом росте ВВП США и числа рабочих мест в частных компаниях страны, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на ослаблении доллара после выхода статистики из США

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0931 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0877 доллара, до выхода статистики евро дорожал до 1,0889 доллара. Курс доллара к иене опускался до 145,8 иены со 145,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,41%, до 103,11 пункта.

Минторг США опубликовал вторую квартальную оценку роста ВВП США, который составил 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первоначальная оценка предполагала увеличение американской экономики в прошлом квартале на 2,4%.

Кроме того, число рабочих мест в частных компаниях страны, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), увеличилось на 177 тысяч в августе при ожидаемом росте на 195 тысяч. Эти данные публикуются перед выходом статистики американского минтруда и, по словам аналитиков, указывают на охлаждение рынка труда страны. Как ожидается, ведомство в пятницу сообщит о том, что безработица в США осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 170 тысяч после роста на 187 тысяч месяцем ранее.

"Пусть данные ADP и не имеют обязательно сильную корреляцию с данными правительства по рынку труда, которые должны быть опубликованы в пятницу, они тем не менее предполагают, что перегретый рынок труда может охладиться; это, очевидно, то, что хочет видеть Федрезерв, поскольку это приведет рынок труда к балансу", — цитирует агентство Блумберг старшего стратега по акциям LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).