МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Советский опыт использования переводного рубля будет полезен при создании расчетной единицы БРИКС, говорится в исследовании Росконгресса "Деньги для БРИКС+: от расчетной единицы до двухконтурной валютной системы", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Бангладеш заинтересован в банке БРИКС, а не в самом альянсе

"Страны БРИКС+ могут воспользоваться советским опытом и вернуться к двухконтурной валютной системе, когда одна денежная единица используется только для внешнеторговых операций, а другая — только на внутреннем рынке", — полагают авторы исследования.

На прошедшем саммите БРИКС в Йоханнесбурге лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты. Эксперты Росконгресса проанализировали мировой опыт использования международных расчетных систем: специальных прав заимствований (СДР) Международного валютного фонда, европейской валютной единицы ЭКЮ, которая предшествовала евро, а также советского переводного рубля.

Переводной рубль появился в 1963 году, имел привязку к золоту и использовался только для безналичных внешних операций торговли между социалистическими странами. По мнению авторов исследования, именно такая двухконтурная система, при которой переводные рубли служили только средством международных расчетов, а наличные — обеспечивали функционирование экономики внутри страны, лучше всего подходит для БРИКС.

Тем не менее эксперты признают, что такая система может устроить не всех членов объединения. "Идея двухконтурной валютной системы близка Бразилии, ЮАР и России, структура экспорта которых построена на сырьевых товарах. При ее реализации стоимость национальной валюты в гораздо меньшей степени будет зависеть от биржевых цен на нефть, металлы или сельхозпродукцию", – говорится в докладе.

"Однако представители КНР и Индии, которые в существенных объемах экспортируют товары с большей долей добавленной стоимости, изготовленные в том числе из импортных комплектующих, или же активно продают на экспорт услуги (например, разработку программного обеспечения), пока никак не прокомментировали предложение возродить переводной рубль на новой технологической основе", – признают авторы.

В любом случае странам БРИКС придется искать новые решения, поскольку ни одна из исторически существовавших на наднациональном уровне расчетных единиц не годится для бездумного копирования, отмечается в документе.