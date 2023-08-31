МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару и не изменился к юаню, но за август упал: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 96,03 рубля и 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Газ в Европе в четверг снизился почти на десять процентов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 20 копеек, до 96,03 рубля, юаня — не изменился и составил 13,17 рубля, евро — упал на 1,2 рубля, до 104,09 рубля.

Доллар за август вырос на 4,43 рубля, юань – на 36 копеек, евро – на 3,29 рубля.