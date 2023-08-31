2023-08-31T19:52:55+03:00
2023-08-31T19:52:55+03:00
2023-08-31T19:52:55+03:00
2023
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Доллар на Мосбирже вырос за август
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Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару и не изменился к юаню, но за август упал: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 96,03 рубля и 13,17... ПРАЙМ, 31.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, курсы валют, курс доллара, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга повысился к доллару и не изменился к юаню, но за август упал: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 96,03 рубля и 13,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 20 копеек, до 96,03 рубля, юаня — не изменился и составил 13,17 рубля, евро — упал на 1,2 рубля, до 104,09 рубля.
Доллар за август вырос на 4,43 рубля, юань – на 36 копеек, евро – на 3,29 рубля.