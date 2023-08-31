МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг скорректировалась вверх к доллару и евро после предыдущего ослабления, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Золото дешевеет на укреплении доллара, может завершить август в минусе

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 20 копеек, до 96,03 рубля, юаня — не изменился и составил 13,17 рубля, евро — упал на 1,2 рубля, до 104,09 рубля.

Доллар за август вырос на 4,43 рубля, юань – на 36 копеек, евро – на 3,29 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 104,5 миллиарда рублей против 35,5 миллиарда по евро и 77,5 миллиарда по доллару.

Доллар за день снизился к рублю на 0,2%, евро — на 1,1%.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ

Курс российской валюты в четверг повышается к основным резервным валютам. После ослабления, преобладавшего в последней декаде августа, отмечаются попытки стабилизации рубля.

"Спрос на валюту остается повышенным, но и поддержку рубль получает сейчас заметную, что позволяет стабилизировать курс, не давая развиться девальвационному витку. Речь о дополнительных продажах валютной выручки, о которых власти ранее договорились с крупными экспортерами", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.45 мск росла на 1,7% до 86,7 долларов за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Нефть продолжает прочно удерживать ценовые рубежи вблизи 85 долларов за баррель марки Brent, отмечает Бахтин.

"По нашим оценкам, в пятницу курс доллара может двигаться в пределах 93,5-96,5 рубля", — оценивает он.

Тенденция последних недель все-таки остается в силе — иностранные валюты выглядят крепкими против рубля по причине недостаточного объема предложения долларов и евро на валютном рынке, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".