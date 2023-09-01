МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль уже пятую торговую сессию подряд снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов: курс доллара повышается до 96,15 рубля, юаня — до 13,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар по 100 уже не удивит. Рубль готовит сюрпризы осенью

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 13 копеек, до 96,15 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,21 рубля, евро — на 31 копейку, до 104,39 рубля.