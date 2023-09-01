2023-09-01T07:20:00+03:00
2023-09-01T07:32:30+03:00
2023-09-01T07:20:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230901/841630579.html
Доллар растет до 96,15 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль уже пятую торговую сессию подряд снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов: курс доллара повышается до 96,15 рубля, юаня — до 13,21 рубля, следует... ПРАЙМ, 01.09.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, евро, юань, курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465192.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465192.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465191.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465191.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465179.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/51/841465179.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230830/841613460.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Рубль уже пятую торговую сессию подряд снижается к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов: курс доллара повышается до 96,15 рубля, юаня — до 13,21 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 13 копеек, до 96,15 рубля, юаня — на 4 копейки, до 13,21 рубля, евро — на 31 копейку, до 104,39 рубля.