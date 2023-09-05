2023-09-05T19:21:55+03:00
2023-09-05T19:21:55+03:00
2023-09-05T19:21:55+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230905/841664093.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом
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Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 97,91 рубля и 13,38 рубля, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 05.09.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллар, мосбиржа, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 97,91 рубля и 13,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,04 рубля, до 97,91 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,38 рубля, евро — на 23 копейки, до 104,91 рубля.