МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника упал к доллару и к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 97,91 рубля и 13,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти Brent превысила 91 доллар за баррель

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,04 рубля, до 97,91 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,38 рубля, евро — на 23 копейки, до 104,91 рубля.