МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российская валюта во вторник продолжила снижаться, обновив минимумы с середины августа на фоне внутренних сигналов, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций коррекционно снизился во вторник

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,04 рубля, до 97,91 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,38 рубля, евро — на 23 копейки, до 104,91 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 121,3 миллиарда рублей против 36,5 миллиарда по евро и 76,7 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 1%, евро — на 0,2%, юань — на 0,6%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля во вторник снизился к основным валютам, торгуемым на Московской бирже, обновив локальные минимумы с середины августа. Сказалось психологическое давление роста параметров приостановленной до конца года покупки валюты Минфином РФ в ФНБ.

Минфин РФ направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу с 7 сентября по 5 октября 276,16 миллиарда рублей, по 13,15 миллиарда рублей в день. Планируемый объем покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября составлял 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. Впрочем, в целях снижения волатильности финансовых рынков Банк России приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.

Также игроки рынка опасаются роста спроса на валюту в рамках выкупа "Лукойлом" до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом. Это может вызвать спрос на инвалюту.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина. В частности, он заявил, что инфляции в России складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%. При этом аналитики ЦБ РФ оценили, что сохранение Банком России жесткой денежно-кредитной политики в этот раз может продлиться дольше, чем в похожих эпизодах в прошлые годы.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) вырос на 0,5%, до 104,7 пункта, сигнализируя о падении спроса на риск.

Стоимость нефти росла на 1,6%, до 90,4 доллара за баррель сорта Brent — к максимуму с ноября 2022 года.

ПРОГНОЗЫ

Цены на нефть превысили 90 долларов за баррель марки Brent, однако для рубля это служит не сильным утешением — эффект от роста цен в значительной мере нивелируется сокращением экспортных доходов из-за санкционного давления, добровольным сокращением Россией своей нефтедобычи, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Ожидаем, что в середине недели курс доллара будет двигаться в пределах 96-99 рублей", — добавил он.

Ориентиры для курсов на предстоящую сессию: 96-98 рублей за доллар, 104-106 рублей за евро и 13-13,5 рубля за юань соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.