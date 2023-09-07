МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг пытается стабилизироваться к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, следует из данных торгов. Доллар утратил доверие России и Китая, считает вице-спикер Совфеда

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.31 мск снижался на 1 копейку, до 98,11 рубля, евро – на 50 копеек, до 104,97 рубля, юаня – на 4 копейки, до 13,36 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 118,4 миллиарда рублей против 35,6 миллиарда по евро и 90,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом почти не менялся к рублю, юань падал на 0,3%, евро – на 0,5%.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

Курс российской валюты в четверг пытается корректироваться вверх на возможном росте продаж валюты экспортерами в ожидании более решительных шагов финансовых регуляторов.

"Вероятно, продажи иностранной валюты экспортерами постепенно увеличиваются, в том числе благодаря относительно дорогой нефти, котировки которой находятся около установленных недавно десятимесячных вершин", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В аналитическом сообществе растёт убеждённость в том, что Минфин РФ перейдёт к более решительным мерам и ранее принятые договорённости о "добровольном увеличении" продаж внешней выручки превратятся в обязательные. Также вероятность повышения ставки ЦБ РФ на заседании 15 сентября трансформировалась в вероятность решения о ее повышении на 1 процентный пункт или более", — комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Стоимость нефти к 16.31 мск снижалась на 0,4%, до 90,3 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь около максимума с ноября 2022 года.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта остается под давлением, несмотря на вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"Поэтому вероятность агрессивного повышения процентной ставки на предстоящем заседании Центробанка возрастает", — добавляет он.

Ожидание роста продаж валюты Центральным Банком России и рост цен на нефть временно удерживают рубль от снижения, считает Владислав Антонов из компании BitRiver.

"На протяжении четверга и пятницы ожидаются колебания курса доллара в диапазоне 97,55–99 рублей", — добавляет он.