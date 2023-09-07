МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг пыталась стабилизироваться к основным валютам, торгующимся на Московской бирже, однако немного сползла, следует из данных торгов. Цены на золото стабильны после публикации макростатистики по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 13 копеек, до 98,25 рубля, юаня — на 2 копейки, до 13,42 рубля, евро снизился на 5 копеек, до 105,41 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 133,1 миллиарда рублей против 37,9 миллиарда по евро и 99,6 миллиарда по доллару.

Доллар за день прибавил к рублю 0,1%, евро снизился на 0,5%, юань поднялся на 0,1%.

РУБЛЬ ПЫТАЛСЯ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

Курс российской валюты в четверг пытался корректироваться вверх на возможном росте продаж валюты экспортерами в ожидании более решительных шагов финансовых регуляторов. Однако такие продажи пока недостаточны.

В частности, ЦБ РФ отметил, что объем чистых продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ за август увеличился относительно июля – до 7,2 с 6,9 миллиарда долларов. В то же время, отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей экспортной выручки) падает: в июле оно составило 67%, хотя в июне равнялось 82%.

Стоимость нефти к 20.31 мск снижалась на 0,7%, до 90 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 104,98 пункта, сигнализируя о падении глобального спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Судя по всему, на рынок выходят экспортеры, с которыми финансовые власти ранее договорились о дополнительных продажах инвалюты, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Однако этих усилий хватает лишь на то, чтобы удерживать рубль от более серьезного ослабления, добавляет он.

"Достаточно объемные интервенции, анонсированные регулятором, а также возможное решение по ключевой ставке на заседании ЦБ 15 сентября должны будут сгладить рыночный дисбаланс и помочь рублю оттеснить доллар ближе к отметке 90 в перспективе ближайших недель. Пока же вербальная поддержка не переросла в реальную, поэтому нельзя исключать тестирования значений вблизи 100 рублей. По нашим оценкам, в пятницу доллар может двигаться в пределах 96-99 рублей", — говорит Бахтин.

Для разворота рубля вверх необходима смена конъюнктуры, а ее не произошло, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Есть сигналы о том, что на внутреннем рынке продажи валюты экспортерами немного выросли, в том числе и за счет высоких цен на нефть. Это поддерживает рубль и не дает ему падать слишком быстро", — добавляет он.