МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Японская иена подскочила в понедельник на комментариях управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды, которые дали надежду на скорый отказ от отрицательных процентных ставок. Тем временем доллар США снизился в преддверии выхода на этой неделе ключевых данных по американской инфляции. Российский рынок акций снижается на фоне укрепления рубля

В среду выйдут данные по инфляции в США, которые подскажут трейдерам, правда ли, что американская экономика готовится к мягкой посадке и придется ли Федеральной резервной системе продолжить повышать ставки.

На момент написания статьи японская иена торговалась с повышением на 0,67%, по 146,85 иены за доллар США. Ранее она укрепилась более чем на 1%, до 145,91 иены за доллар, что является максимумом с 1 сентября. Поддержку японской валюте оказало заявление Уэды о том, что центральный банк может отказаться от подрывающей позиции иены политики отрицательных процентных ставок, когда станет ясно, что двухпроцентная инфляция находится в зоне досягаемости.

В интервью СМИ глава Банка Японии пояснил, что к концу года власти, возможно, получат достаточно данных, чтобы определить, возможен ли отказ от отрицательных ставок.

Растущая разница между процентными ставками в Японии и в США оказывает сильное давление на иену, так как ФРС начала агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще в прошлом году, в то время как Банк Японии не следует общемировой тенденции и по-прежнему предпочитает низкие процентные ставки.

"Судя по всему, комментарии Уэды были призваны остановить падение иены против доллара", — отмечает Такэхико Масудзава из Phillip Securities Japan. — Его слова работают почти так же, как интервенция со стороны правительства".

После того как в августе пара доллар/иена поднялась выше 145, трейдеры следят за признаками интервенций властей Японии. Год назад при прорыве этого уровня они впервые с 1998 года вышли на валютный рынок, чтобы купить иены.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,1% от уровня закрытия пятницы, до 104,74. Ранее в понедельник он опускался до минимума почти за неделю, а в пятницу завершил восьмую неделю подряд