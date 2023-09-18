МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник снизился с 2-недельного максимума против доллара США в связи со спросом на американскую валюты со стороны компаний. При этом устойчиво высокий срединный курс юаня, устанавливаемый Народным банком Китая, ограничил падение. Аналитик назвал знаковую отметку для рубля после роста ставки

До открытия торгов центральный банк КНР установил срединный курс на 5-недельном максимуме 7,1736 юаня за доллар против 7,1786 перед предыдущей сессией. Регулятор допускает колебания национальной валюты в пределах 2,0% от устанавливаемого им курса.

Срединный курс юаня уже на протяжении нескольких месяцев превышает ожидания, что воспринимается участниками рынка как попытка китайских властей сдержать резкое ослабление национальной валюты. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что НБК в понедельник установит курс на отметке 7,2707 юаня за доллар.

Индекс юаня, отражающий его курс против корзины валют основных торговых партнеров, поднялся до 98,65, максимума с 29 мая, согласно подсчетам Reuters на основании официальных данных. С начала года юань упал на 0,02% против корзины валют, однако против доллара его снижение составило более 5,0%.

"Мы ожидаем некоторого падения пары доллар/юань в краткосрочной перспективе, учитывая ряд экономических отчетов Китая, которые оказались лучше прогнозов, а также усилия центрального банка страны по ограничению роста доллара против юаня, — написали аналитики Barclays. — Срединный курс по-прежнему значительно отклоняется от рыночного консенсуса в большую сторону, сигнализируя о том, что текущие котировки на спот-рынке все еще не устраивают НБК".

Континентальный юань начал торги на отметке 7,2824 за доллар и на момент написания статьи торговался по 7,2861. В пятницу юань вырос до 7,24 за доллар, максимума с 1 сентября.

По словам трейдеров, некоторые корпоративные клиенты воспользовались усилением юаня для конвертации доллара, однако участники рынка сохраняли осторожность в преддверии ожидаемых на этой неделе заседаний центральных банков, включая Федеральную резервную систему, Банк Англии и Банк Японии. Слишком дешевые. В Европе нашли нового врага из Китая

Пространство для падения юаня тоже ограничено, поскольку НБК нарастил усилия по стабилизации национальной валюты, сообщили трейдеры на валютном рынке.

"Оффшорный юань в последние недели постоянно демонстрировал признаки ограниченной ликвидности", тогда как НБК подчеркивает свою решимость жестко контролировать колебания валюты, заявил один из них.

Гонконгская ставка HIBOR, являющаяся индикатором условий ликвидности на оффшорном рынке юаня, на протяжении последних нескольких недель была повышенной.

Более высокая стоимость финансирования в оффшорных юанях снижает привлекательность китайской валюты в рамках стратегии керри-трейд, а также делает более дорогими короткие позиции.

Индекс доллара США на момент написания статьи упал до 105,278 против предыдущего уровня закрытия 105,322, а пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2899.