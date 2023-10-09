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2023-10-09T07:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231009/841924306.html
Курс доллара снижается в начале торгов
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Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, теряет к юаню и мало меняется к евро: американская валюта снижается до 100,35 рубля, китайская прибавляет до 13,74 рубля,... ПРАЙМ, 09.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, теряет к юаню и мало меняется к евро: американская валюта снижается до 100,35 рубля, китайская прибавляет до 13,74 рубля, евровалюта колеблется у 105,77 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижается почти на 6 копеек, до 100,35 рубля, юаня – растет на 2 копейки, до 13,74 рубля, евро мало меняется и торгуется у уровня 105,77 рубля.
В первые минуты торгов доллар колебался в пределах 100,02-100,52 рубля, евро – в районе 105,47-105,91 рубля, юань – в районе 13,71-13,76 рубля.