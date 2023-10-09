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2023
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Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
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Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 09.10.2023
валюта, рынки, новости, турецкая лира, доллар, курс валют
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры. Минутами ранее показатель достигал максимальной отметки в 28,1125 лиры, таким образом, впервые превысив психологическую отметку в 28 лир.
Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне — почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.