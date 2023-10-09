МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. Эксперты подсчитали, каким на самом деле должен быть курс рубля

По состоянию на 8.56 мск курс доллара к турецкой лире растет на 0,73%, до 27,7425 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,5405 лиры. Минутами ранее показатель достигал максимальной отметки в 28,1125 лиры, таким образом, впервые превысив психологическую отметку в 28 лир.

Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне — почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир.