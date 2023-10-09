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2023
https://1prime.ru/Forex/20231009/841928542.html
Доллар превысил 102 рубля впервые с 23 марта 2022 года
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Курс рубля днем усиливает падение: курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, евро — превысил 108 рублей, впервые с 15 августа, курс юаня — выше 14 рублей, впервые с... ПРАЙМ, 09.10.2023
валюта, рынки, новости, доллар, курс валют, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс рубля днем усиливает падение: курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, евро — превысил 108 рублей, впервые с 15 августа, курс юаня — выше 14 рублей, впервые с 30 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.25 мск подскакивает на 1,78 рубля, до 102,19 рубля, юаня —на 29 копеек, до 14,01 рубля, евро — на 1,99 рубля, до 107,76 рубля.
Минутами ранее курс евро максимально поднимался до 108,03 рубля — максимума с 15 августа. Доллар максимально дорожал в понедельник до 102,35 рубля — максимума с марта прошлого года.