МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс рубля днем усиливает падение: курс доллара обновил максимум года, превысив 102 рубля, евро — превысил 108 рублей, впервые с 15 августа, курс юаня — выше 14 рублей, впервые с 30 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Рынки трясет, рубль плавно идет вниз

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.25 мск подскакивает на 1,78 рубля, до 102,19 рубля, юаня —на 29 копеек, до 14,01 рубля, евро — на 1,99 рубля, до 107,76 рубля.

Минутами ранее курс евро максимально поднимался до 108,03 рубля — максимума с 15 августа. Доллар максимально дорожал в понедельник до 102,35 рубля — максимума с марта прошлого года.