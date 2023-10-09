2023-10-09T19:57:00+03:00
2023-10-09T19:57:00+03:00
2023-10-09T19:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231009/841932215.html
Банк России раскрыл, на сколько упала доля рубля в российском экспорте
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе опустилась до 38% с 42% месяцем ранее, при этом китайский юань нарастил удельный вес на 3 процентных пункта — до 29%, следует... ПРАЙМ, 09.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, цб, рубль, российский экспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496624.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496624.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496623.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496623.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496611.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496611.jpg
https://1prime.ru/Forex/20231009/841932165.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе опустилась до 38% с 42% месяцем ранее, при этом китайский юань нарастил удельный вес на 3 процентных пункта — до 29%, следует из материалов ЦБ.
"Операции в рублях в экспорте в относительном выражении снизились с 42% в июле до 38% в августе. Доля импортных платежей в рублях в августе оставалась на уровне 30%, как и месяцем ранее", — сказано в сообщении.
В то же время во внешнеторговых операциях в августе доля юаня в экспорте увеличилась до 29%, в импорте – до 38% с 26% и 36% соответственно. В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с 9,3 до 9,7 миллиарда долларов, а импортные платежи – с 8,9 до 9,7 миллиарда долларов.