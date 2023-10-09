МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за российский экспорт в августе опустилась до 38% с 42% месяцем ранее, при этом китайский юань нарастил удельный вес на 3 процентных пункта — до 29%, следует из материалов ЦБ. Центробанк сообщил, сколько валюты продали экспортеры в сентябре

"Операции в рублях в экспорте в относительном выражении снизились с 42% в июле до 38% в августе. Доля импортных платежей в рублях в августе оставалась на уровне 30%, как и месяцем ранее", — сказано в сообщении.

В то же время во внешнеторговых операциях в августе доля юаня в экспорте увеличилась до 29%, в импорте – до 38% с 26% и 36% соответственно. В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях выросла с 9,3 до 9,7 миллиарда долларов, а импортные платежи – с 8,9 до 9,7 миллиарда долларов.