МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем составляет уже 90 процентов, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на телеканале "Россия — 1". Си Цзиньпин: Китай стал главным торговым партнером для более чем 140 стран

"Это уже 90%. Это в большей степени юань, но и рубль здесь играет важную роль", — отметил Силуанов.

В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что Россия равномерно развивает товарооборот в национальных валютах не только с Китаем, но и с другими странами, причем юань также используется для торговли с третьими странами.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что доля торговли в национальных валютах между Россией, Китаем, Индией и Ираном увеличивается, и процесс отхода от использования доллара будет продолжаться.