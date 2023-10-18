2023-10-18T13:02:39+03:00
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2023
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Силуанов оценил рост доли расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
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Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем составляет уже 90 процентов, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на телеканале "Россия — 1"... ПРАЙМ, 18.10.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, антон силуанов, нацвалюта, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем составляет уже 90 процентов, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на телеканале "Россия — 1".
"Это уже 90%. Это в большей степени юань, но и рубль здесь играет важную роль", — отметил Силуанов.
В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что Россия равномерно развивает товарооборот в национальных валютах не только с Китаем, но и с другими странами, причем юань также используется для торговли с третьими странами.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что доля торговли в национальных валютах между Россией, Китаем, Индией и Ираном увеличивается, и процесс отхода от использования доллара будет продолжаться.