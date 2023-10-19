МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Введение единой валюты БРИКС требует прохождения многих организационных процессов, тут много нюансов, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

1-е заседание шерп/су-шерп стран БРИКС. День третий

Банк БРИКС выдал Бразилии кредит на восстановление экономики

"В рамках БРИКС рассматривается идея о введении общей расчетной условной единицы. Не общей валюты. Может быть, до этого и не дойдёт, а может быть дойдёт. Надо пройти через разные стадии. Они, с одной стороны, технологические, организационные, правовые, экономические. Масса нюансов", — сказал дипломат на форуме "Сделано в России".

Брикс — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Аргентина.