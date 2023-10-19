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2023
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В МИД прокомментировали введение единой валюты БРИКС
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Введение единой валюты БРИКС требует прохождения многих организационных процессов, тут много нюансов, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. "В рамках БРИКС рассматривается... ПРАЙМ, 19.10.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, валюта, брикс, мид
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Введение единой валюты БРИКС требует прохождения многих организационных процессов, тут много нюансов, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
"В рамках БРИКС рассматривается идея о введении общей расчетной условной единицы. Не общей валюты. Может быть, до этого и не дойдёт, а может быть дойдёт. Надо пройти через разные стадии. Они, с одной стороны, технологические, организационные, правовые, экономические. Масса нюансов", — сказал дипломат на форуме "Сделано в России".
Брикс — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Аргентина.