БАНГКОК, 1 ноя — ПРАЙМ. Центробанк Таиланда предлагает торговым партнерам в Юго-Восточной и Восточной Азии перейти на расчеты по региональным торговым операциям в азиатских валютах, чтобы избавиться от влияния нестабильного в настоящий момент американского доллара. Американский долларовый пузырь может лопнуть, пишет СМИ

Об этом заявила в Бангкоке заместитель управляющего Bank of Thailand (таиландского центробанка) по вопросам монетарной стабильности Алисара Махасантхана.

Программа использования региональных валют Азиатско-Тихоокеанского региона, которую таиландский центробанк уже неоднократно вводил в действие в случаях волатильности твердых валют, предназначена специально для таких случаев и опирается на 4 региональные валюты: китайский юань, малайзийский ринггит, индонезийскую рупию и японскую йену, заявила замглавы центробанка, слова которой приводит таиландский новостной портал Nation.

"В периоды значительной волатильности доллара США операторы бизнеса в странах региона могут пользоваться валютами из этого перечня вместо американского доллара. Это снижает риски, связанные с флюктуацией обменных курсов валют, что облегчает деловые переговоры", — сказала Махасантхана.

Ранее таиландский Центробанк неоднократно заявлял о постоянной готовности банковской системы страны к использованию валют, альтернативных доллару США и другим валютам, традиционно применяемых в международных расчетах. Речь шла, в том числе, о местных валют стран Юго-Восточной Азии для приграничной торговли и китайского юаня, японской йены, малайзийского ринггита и индонезийской рупии для расчетов по сделкам регионального масштаба.