МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. ЦБ и Минфин протестируют цифровой рубль для ряда бюджетных расходов

"Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, он должен будет использоваться как средство для платежей и переводов. При этом в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит.

Пилот с цифровым рублем на реальных операциях ЦБ запустил с 15 августа. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.