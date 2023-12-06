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2023-12-06T09:39:06+03:00
2023
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Сбербанк примет участие в тестировании цифрового рубля
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Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил первый зампред... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, сбербанк, цифровой рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
"Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году", — сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора.
С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, он должен будет использоваться как средство для платежей и переводов. При этом в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит.
Пилот с цифровым рублем на реальных операциях ЦБ запустил с 15 августа. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.