МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Доля юаня в валютном портфеле Сбербанка продолжает расти: на текущий момент она достигла 13%, тогда как несколько месяцев назад составляла 12%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. Доля юаня в оплате российского экспорта выросла с начала года

В сентябре он говорил, что доля юаня в валютных средствах россиян в Сбербанке в этом году достигла 12%.

"Доля юаня продолжает постепенно расти – в структуре валютного портфеля юань сейчас занимает 13%. Доля валюты в общем портфеле средств стабильно остается на уровне около 9%", — сказал Царев журналистам в кулуарах Дня инвестора.

При этом доля недружественной валюты в портфеле средств физлиц в банке за год сократилась на 9 процентных пунктов, добавил он.

В целом портфель средств физических лиц в Сбербанке за год вырос на 4,5 триллиона рублей. По итогам 2023 года банк ждет его на уровне свыше 22 триллиона рублей.

По словам первого замглавы Сбербанка, доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%. Вырос и средний чек срочных вкладов – на 15% за год, сейчас он составляет 673 тысячи рублей.