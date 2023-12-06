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2023
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Россияне продолжили наращивать средства в юанях в Сбербанке
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Доля юаня в валютном портфеле Сбербанка продолжает расти: на текущий момент она достигла 13%, тогда как несколько месяцев назад составляла 12%, сообщил первый зампред правления... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, сбербанк, валюта, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Доля юаня в валютном портфеле Сбербанка продолжает расти: на текущий момент она достигла 13%, тогда как несколько месяцев назад составляла 12%, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
В сентябре он говорил, что доля юаня в валютных средствах россиян в Сбербанке в этом году достигла 12%.
"Доля юаня продолжает постепенно расти – в структуре валютного портфеля юань сейчас занимает 13%. Доля валюты в общем портфеле средств стабильно остается на уровне около 9%", — сказал Царев журналистам в кулуарах Дня инвестора.
При этом доля недружественной валюты в портфеле средств физлиц в банке за год сократилась на 9 процентных пунктов, добавил он.
В целом портфель средств физических лиц в Сбербанке за год вырос на 4,5 триллиона рублей. По итогам 2023 года банк ждет его на уровне свыше 22 триллиона рублей.
По словам первого замглавы Сбербанка, доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%. Вырос и средний чек срочных вкладов – на 15% за год, сейчас он составляет 673 тысячи рублей.