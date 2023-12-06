МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская — в районе 100,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Россияне продолжили наращивать средства в юанях в Сбербанке

Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск растет на 13 копеек, до 13,01 рубля, доллара — на 92 копейки, до 93,20 рубля, евро — на 67 копеек, до 100,65 рубля.