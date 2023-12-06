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2023
https://1prime.ru/Forex/20231206/842473113.html
Юань превысил 13 рублей впервые с 23 октбяря
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Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская — в районе 100,7 рубля, следует... ПРАЙМ, 06.12.2023
валюта, рынки, новости, юань, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает снижаться, курс юаня поднялся выше 13 рублей, впервые с 23 октября, американская валюта торгуется выше 93 рублей европейская — в районе 100,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.19 мск растет на 13 копеек, до 13,01 рубля, доллара — на 92 копейки, до 93,20 рубля, евро — на 67 копеек, до 100,65 рубля.