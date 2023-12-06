МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Большого потенциала для укрепления или ослабления рубля сейчас нет, фундаментальный курс доллара находится около 90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Дне инвестора. Не волнуйтесь: это лишь коррекция на фоне дешевеющей нефти

"Есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать, у нас рыночный курс рубля. Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб", — сказал он.