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2023
https://1prime.ru/Forex/20231206/842476342.html
Греф отметил отсутствие потенциала для изменения курса доллара
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Большого потенциала для укрепления или ослабления рубля сейчас нет, фундаментальный курс доллара находится около 90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе... ПРАЙМ, 06.12.2023
валюта, рынки, новости, герман греф, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Большого потенциала для укрепления или ослабления рубля сейчас нет, фундаментальный курс доллара находится около 90 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Дне инвестора.
"Есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать, у нас рыночный курс рубля. Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб", — сказал он.