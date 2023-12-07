МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Более трети россиян выбирают юань в качестве альтернативы доллару и евро, также интересуются дирхамом ОАЭ и турецкой лирой, при этом 55% хранят деньги только в рублях, свидетельствует исследование, предоставленное РИА Новости брокером "ВТБ Мои Инвестиции" и проведенное к инвестиционному форуму "Россия зовет!".

"Наиболее привлекательной альтернативной валютой (кроме доллара и евро) для россиян является юань. Его выбрали 38% опрошенных. 8% назвали дирхам ОАЭ, 5% — турецкую лиру, 4% — индийскую рупию. 3% считают хорошей альтернативой доллару и евро валюты стран СНГ (казахстанский тенге, армянский драм, узбекский сум). При этом больше половины опрошенных (55%) заявили, что хранят деньги только в рублях", — говорится в исследовании.

"Результаты исследования наглядно показывают, как меняется баланс в мировой экономике, какие изменения происходят в валютной экспозиции. Мы видим рост интереса к юаню в первую очередь как к средству валютной диверсификации портфеля инвесторов", — подчеркнул руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Результаты показали, что большинство россиян интересуются новыми технологиями в сфере финансов. Лучше всего они знают про цифровой рубль – о нем слышали 54% респондентов. О голосовых помощниках и чат-ботах осведомлены 40%. Об инвестиционных роботах-советниках знают 14%, а о цифровых финансовых активах — 13%. Не интересуются темой современных разработок в области финансовых технологий 30% участников исследования.

Также, согласно проведенному исследованию, респонденты подходят к инвестициям грамотно, для них важно получать хорошую доходность при приемлемом уровне риска. Так, по 16% опрошенных готовы инвестировать при доходности 12-15% и 15-25% годовых с низким и средним уровнем риска соответственно. На доходность выше 25% при высоком и очень высоком риске готовы только 7% россиян. При этом 8% опрошенных вообще не готовы рисковать и согласны на доходность до 12% годовых при минимальном риске, оценил ВТБ.

Форум "Россия зовет!" проходит 7-8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.