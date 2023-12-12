ПЕКИН, 12 дек — ПРАЙМ. Вопрос увеличения расчетов в местных валютах между государствами-членами ШОС — один из приоритетных для организации, сейчас этот процесс хорошо реализуется на двустороннем уровне, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель генсека организации Григорий Логвинов. Южная Корея и Индонезия перейдут на расчеты в нацвалютах в торговле

Как отметил замгенсека, тема увеличения расчетов в местных валютах между государствами-членами ШОС "находится на первых строках повестки дня организации".

"Происходящие в мире деструктивные процессы заставили все больше стран задуматься о том, что надо как-то находить альтернативные платежные системы, отходить от той сконцентрированной, завязанной на доллар системы платежей, которая сложилась в прошлом веке", — сказал Логвинов.

Он отметил, что в этом году основные усилия были сосредоточены на том, чтобы продолжать реализовывать дорожную карту ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

"Работа ведется, хотя, очевидно, что процесс это весьма и весьма непростой, потому что, называя вещи своими именами, доллар США глубоко интегрирован с национальными валютными системами и является на сегодняшний день по-прежнему практически единственной глобальной резервной валютой", — сказал он.

Логвинов отметил, что сейчас процесс увеличения доли взаимных расчетов в местных валютах достаточно хорошо наблюдается на двустороннем уровне.

"Например, уже значительный объем расчетов в российско-китайской торговле осуществляется в национальной валюте. Наверное, опыт работы двусторонних форматов будет полезен и для многосторонней схемы", — подчеркнул Логвинов.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.