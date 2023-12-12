МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Доля расчетов в нацвалютах во взаимных расчетах России с зарубежными государствами должна составлять 80% к 2030 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам внешнеторговой деятельности. В ШОС назвали увеличение расчетов в нацвалютах одним из главных

"К 2030 году доля нацвалют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более", — сказал Мишустин.

Он отметил, что формирование новой финансовой архитектуры, независимой от третьих стран, является очень важной задачей.

"Сложности с осуществлением международных расчетов по внешнеторговым контрактам — одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей", — добавил он.

Премьер также подчеркнул, что необходимо активно развивать системы передачи финансовой информации альтернативные западным аналогам и увеличивать долю нацвалют во взаимных расчетах. По его словам, по итогам текущего года она вырастет почти на четверть — до 65%, а с опорными странами — приблизится к 70%.