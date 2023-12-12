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2023
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Мишустин призвал нарастить расчеты в нацвалютах с зарубежными странами
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Доля расчетов в нацвалютах во взаимных расчетах России с зарубежными государствами должна составлять 80% к 2030 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе... ПРАЙМ, 12.12.2023
валюта, рынки, новости, михаил мишустин, россия, расчеты в нацвалютах
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Доля расчетов в нацвалютах во взаимных расчетах России с зарубежными государствами должна составлять 80% к 2030 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по вопросам внешнеторговой деятельности.
"К 2030 году доля нацвалют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более", — сказал Мишустин.
Он отметил, что формирование новой финансовой архитектуры, независимой от третьих стран, является очень важной задачей.
"Сложности с осуществлением международных расчетов по внешнеторговым контрактам — одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей", — добавил он.
Премьер также подчеркнул, что необходимо активно развивать системы передачи финансовой информации альтернативные западным аналогам и увеличивать долю нацвалют во взаимных расчетах. По его словам, по итогам текущего года она вырастет почти на четверть — до 65%, а с опорными странами — приблизится к 70%.