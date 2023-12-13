МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в среду повышается пятую сессию подряд против основных валют, торгующихся на Московской бирже, следует из данных торгов. Российский рубль продемонстрировал устойчивость

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск снижался на 31 копейку — до 89,69 рубля, евро – на 32 копейки, до 96,90 рубля, юаня – на 5 копеек, до 12,48 рубля.

Объем торгов юанями составляет 111,6 миллиарда рублей против 32 миллиардов по евро и 99,3 миллиарда по доллару.

При этом доллар, юань и евро снижаются к рублю на 0,4%.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ РОСТА

Рубль в среду умеренно растет к основным торгуемым валютам. В частности, юань упал ниже отметки 12,5 рубля, доллар закрепляется ниже психологического уровня 90 рублей.

"Фактор налоговых выплат, видимо, уже снова начал действовать, что послужило причиной возврата рубля к росту. Экспортеры должны заранее и равномерно начать продавать валюту, чтобы к концу декабря произвести очередные выплаты НДПИ" — комментируют аналитики брокера "ВТБ Мои Инвестиции".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка также называет основной причиной укрепления рубля на этой неделе активизацию продаж валютной выручки экспортерами. Также он отмечает сдержанность спекулятивного капитала перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Эти факторы позволяют нивелировать влияние слабости нефтяного рынка.

Нефть дорожает на 0,8% — до 73,8 доллара за баррель сорта Brent. При этом во вторник нефть обновила ценовой минимум с июня, уйдя ниже 73 долларов за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) повышается 0,05% — до 103,9 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Нефтяные цены продолжают падать, периодически обновляя полугодовые минимумы, констатирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако это скажется на курсе рубля минимум через несколько недель из-за временного лага между изменением конъюнктуры сырьевого рынка и объема российской экспортной выручки", — добавляет он.

Курс пока может задержаться ниже 90 рублей за доллар, но сезонно высокий спрос на валюту, вероятно, затруднит дальнейшее укрепление рубля, считает в свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".