2023-12-13T18:31:12+03:00
2023-12-13T18:31:12+03:00
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2023
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Нацбанк Украины впервые поднял официальный курс доллара, пишет СМИ
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Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне, установив его на уровне свыше 37 гривен за доллар, сообщает издание "РБК-Украина". "Национальный банк Украины... ПРАЙМ, 13.12.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, украина, курс доллара, гривна
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне, установив его на уровне свыше 37 гривен за доллар, сообщает издание "РБК-Украина".
"Национальный банк Украины впервые в истории поднял курс доллара более 37 гривен. Официальный курс на 14 декабря установлен на уровне — 37,0245 гривен за 1 доллар (+0,0384 гривны)", — сообщает издание.
При этом отмечается, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью прошлого года, удерживался на уровне до 43 гривен за доллар.
В октябре Нацбанк заявлял, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.
Украинский регулятор с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. По мнению экспертов, из-за внедрения с 3 октября Нацбанком Украины режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен стабилизироваться через месяц, сообщало украинское агентство УНН.