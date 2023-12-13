МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара к гривне, установив его на уровне свыше 37 гривен за доллар, сообщает издание "РБК-Украина". Доллар США укрепился в ожидании сигналов ФРС

"Национальный банк Украины впервые в истории поднял курс доллара более 37 гривен. Официальный курс на 14 декабря установлен на уровне — 37,0245 гривен за 1 доллар (+0,0384 гривны)", — сообщает издание.

При этом отмечается, что в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью прошлого года, удерживался на уровне до 43 гривен за доллар.

В октябре Нацбанк заявлял, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.

Украинский регулятор с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. По мнению экспертов, из-за внедрения с 3 октября Нацбанком Украины режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен стабилизироваться через месяц, сообщало украинское агентство УНН.