МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Первостепенными факторами для динамики рубля являются не регуляторное правило об обязательной продаже валютной выручки, а ценовые движения основных экспортных товаров, сказал РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Меры по продаже валютной выручки носят временный характер, заявил Путин

Путин в начале октября подписал указ, возвращающий на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке. Выступая в четверг на большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, глава государства пояснил, что эта мера была призвана обеспечить контроль в условиях, когда зарубежные страны закрыли информацию о движении средств, которые выручают российские экспортеры. Он также отметил, что указ отчасти повлиял и на курс рубля.

"Указ, безусловно, работает – обязательные нормы репатриации и продажи экспортной выручки стали одной из базовых опор для рубля в этом году. Вместе с тем надо понимать, что приток иностранной валюты, вырученной от экспортных поставок, непостоянен. Могут меняться как объем, так и экспортные цены", — сказал Бахтин.

"То есть если сократится объем экспорта или упадет стоимость реализуемых товаров, предложение иностранных валют на рынке естественным образом сократится несмотря на обязательность их продаж экспортерами на рынке, и тогда рубль будет слабеть. Впрочем, справедлива будет и обратная закономерность. Поэтому первостепенным фактором для динамики рубля является не регуляторное правило, а ценовые движения основных экспортных товаров", — обращает внимание аналитик.

По его мнению, в ближайшие месяцы будет накапливаться позитивный эффект для рубля от ужесточения ДКП, давление на импорт продолжит усиливаться, а рублевые вложения еще больше повысят свою привлекательность.

"Полагаем, что контроль репатриации валютной выручки может быть снова смягчен, когда давление на рубль снизится настолько, что он сможет без "подпорки" держаться на экономически обоснованных уровнях (85-90 за доллар). Однако произойдет ли это к моменту окончания действия временного указа, пока что сказать сложно", — добавляет эксперт.