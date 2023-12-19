Эксперт Осадчий: остановка финансирования Украины резко девальвирует гривну
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Остановка Западом выделения денег Украине приведет к дестабилизации финансовой сферы и резкому ослаблению гривны, курс которой в понедельник вновь ослаб до 37 гривен за доллар, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву. Осадчий напомнил, что в этом году Евросоюз уже предоставил Украине финансовую помощь в размере свыше 20 миллиардов евро.
"Прекращение финансовой помощи приведет к быстрому сокращению международных резервов Украины, составивших на 1 декабря 38,8 миллиарда долларов. Дестабилизируется финансовая сфера – резко девальвирует гривна", — полагает эксперт.
По его мнению, для спасения ситуации Нацбанк Украины будет вынужден вновь поднимать ключевую ставку. Из-за чего могут обесцениться украинские активы, а в дальнейшем не исключен и дефолт по суверенным евробондам.
С 3 октября Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса гривны и перешел к режиму управляемой гибкости национальной валюты. С тех пор гривна стабильно слабеет. На прошлой неделе регулятор впервые установил официальный курс нацвалюты свыше 37 гривен за доллар. Затем курс немного "отыграл", но в начале недели вновь понизился.
https://1prime.ru/Forex/20231219/842604185.html