МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Остановка Западом выделения денег Украине приведет к дестабилизации финансовой сферы и резкому ослаблению гривны, курс которой в понедельник вновь ослаб до 37 гривен за доллар, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву. Осадчий напомнил, что в этом году Евросоюз уже предоставил Украине финансовую помощь в размере свыше 20 миллиардов евро.

"Прекращение финансовой помощи приведет к быстрому сокращению международных резервов Украины, составивших на 1 декабря 38,8 миллиарда долларов. Дестабилизируется финансовая сфера – резко девальвирует гривна", — полагает эксперт.

По его мнению, для спасения ситуации Нацбанк Украины будет вынужден вновь поднимать ключевую ставку. Из-за чего могут обесцениться украинские активы, а в дальнейшем не исключен и дефолт по суверенным евробондам.

С 3 октября Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса гривны и перешел к режиму управляемой гибкости национальной валюты. С тех пор гривна стабильно слабеет. На прошлой неделе регулятор впервые установил официальный курс нацвалюты свыше 37 гривен за доллар. Затем курс немного "отыграл", но в начале недели вновь понизился.