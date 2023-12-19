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2023
https://1prime.ru/Forex/20231219/842609231.html
Мишустин оценил дедолларизацию экономических связей России и Китая
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Россия и Китай практически полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "С начала года взаимная торговля... ПРАЙМ, 19.12.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, валюта, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай практически полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"С начала года взаимная торговля увеличилась почти на треть. Причем большинство — свыше 90 процентов — расчетов осуществляется в национальных валютах", — указал он. По мнению Мишустина, это говорит о полной дедолларизации двусторонних связей.
Российский премьер подчеркнул, что Москва и Пекин досрочно выполнили поставленную главами государств задачу по наращиванию двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов за год.