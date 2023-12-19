ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай практически полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Россия и Китай наращивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин

"С начала года взаимная торговля увеличилась почти на треть. Причем большинство — свыше 90 процентов — расчетов осуществляется в национальных валютах", — указал он. По мнению Мишустина, это говорит о полной дедолларизации двусторонних связей.

Российский премьер подчеркнул, что Москва и Пекин досрочно выполнили поставленную главами государств задачу по наращиванию двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов за год.