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2023
https://1prime.ru/Forex/20231221/842632338.html
Евро достиг максимума впервые с 26 октября
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Рубль резко усиливает снижение: курс евро превысил 101 рубль, доллар — выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.28 мск растет на... ПРАЙМ, 21.12.2023
валюта, рынки, экономика, новости, торги, россия, валюта, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Рубль резко усиливает снижение: курс евро превысил 101 рубль, доллар — выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.28 мск растет на 1,28 рубля, до 92,24 рубля, евро — на 1,74 рубля, до 101,4 рубля. Юань дорожает на 14 копеек, до 12,88 рубля.
Доллар обновляет максимумы с 7 декабря (92,8 рубля), евро — с 20 октября (101,68 рубля).