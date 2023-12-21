МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Рубль резко усиливает снижение: курс евро превысил 101 рубль, доллар — выше 92 рублей, следует из данных Московской биржи. Евро достиг максимальной отметки впервые с 7 декабря

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.28 мск растет на 1,28 рубля, до 92,24 рубля, евро — на 1,74 рубля, до 101,4 рубля. Юань дорожает на 14 копеек, до 12,88 рубля.

Доллар обновляет максимумы с 7 декабря (92,8 рубля), евро — с 20 октября (101,68 рубля).