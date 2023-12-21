2023-12-21T15:54:23+03:00
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2023
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Путин назвал долю рубля во внешних расчетах
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Доля рубля во внешних расчетах достигла 35 процентов с 2021 года, с дружественными валютами показатель достигает 75 процентов. заявил президент России Владимир Путин. Глава... ПРАЙМ, 21.12.2023
валюта, рынки, новости, владимир путин, расчеты в нацвалютах, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Доля рубля во внешних расчетах достигла 35 процентов с 2021 года, с дружественными валютами показатель достигает 75 процентов. заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 21 декабря выступает на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.
Российский лидер подчеркнул, что создание независимой финансовой инфраструктуры является важным элементом работы властей.
"По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчётах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", — отметил Путин.
Он добавил, что в прошлом году объем рублевых корпоративных кредитов вырос на 9,5 триллиона рублей, в текущем — на 13,5 триллиона. кроме того, указал Путин, внешний долг России сократился на треть.