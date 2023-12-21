МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Доля рубля во внешних расчетах достигла 35 процентов с 2021 года, с дружественными валютами показатель достигает 75 процентов. заявил президент России Владимир Путин. Россия и Китай будут считать торговлю в нацвалютах, заявил Чернышенко

Глава государства 21 декабря выступает на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер подчеркнул, что создание независимой финансовой инфраструктуры является важным элементом работы властей.

"По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчётах удвоилась и сейчас составляет 35%, а вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%", — отметил Путин.

Он добавил, что в прошлом году объем рублевых корпоративных кредитов вырос на 9,5 триллиона рублей, в текущем — на 13,5 триллиона. кроме того, указал Путин, внешний долг России сократился на треть.