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2023
https://1prime.ru/Forex/20231225/842659913.html
Евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
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Рубль усиливает снижение против евро, который уже превышал уровень 102 рубля, но потом сполз немного ниже, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 25.12.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение против евро, который уже превышал уровень 102 рубля, но потом сполз немного ниже, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.19 мск повышается на 5 копеек, до 92,05 рубля, евро — на 20 копеек, до 101,95 рубля, юаня — не меняется, около 12,84 рубля.
Минутами ранее евро поднимался до 102,11 рубля — максимума с 20 октября.