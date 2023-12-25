МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение против евро, который уже превышал уровень 102 рубля, но потом сполз немного ниже, следует из данных Московской биржи. Укрепление и стабильность: это про нас

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.19 мск повышается на 5 копеек, до 92,05 рубля, евро — на 20 копеек, до 101,95 рубля, юаня — не меняется, около 12,84 рубля.

Минутами ранее евро поднимался до 102,11 рубля — максимума с 20 октября.