МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российские экспортеры в связи с введением обязательной продажи валютной выручки справляются с возникшим "круговоротом рублей" в индивидуальном порядке, сообщил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд в беседе с изданием РБК. Продажа валютной выручки снизит возможность спекуляций, заявил Мишустин

Как пишет издание, под "круговоротом рублей" подразумевается процесс частичной конвертации экспортерами рублевых доходов в валюту за рубежом, последующее возвращение в Россию и обмен ее на рубли. С этой ситуацией столкнулся ряд компаний, которые попали под указ президента России о репатриации валютной выручки.

"В нормативных документах заложена гибкость для экспортеров, у которых рублевая выручка преобладает. Для этого существует механизм межведомственной комиссии при Минфине России, которая может рассмотреть соответствующее обращение экспортера и пороговое значение изменить в каждом конкретном случае", — отметил Негляд.

В издании отметили, что таким образом, компании могут избежать дополнительных комиссионных расходов на конвертацию валюты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки, под который подпали крупные экспортеры. Под этот указ попали 43 группы компаний, включая металлургические, зерноперерабатывающие, химические и другие.

По данным постановления правительства России компании должны продать 80 процентов валютной выручки и перевести ее на счета в России в течение 60 дней с момента получения. При этом конвертироваться в рубли должно не менее 90 процентов от этого объема и не менее 50 процентов от суммы поступлений по каждому экспортному контракту.