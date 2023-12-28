МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост после сообщения о планируемых валютных операциях ЦБ РФ в первом полугодии наступающего года: доллар торгуется дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи. Центробанк с 9 января будет проводить операции со средствами ФНБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск падает на 1,32 рубля, до 89,95 рубля, минимума с 19 декабря.

Курс евро в то же время опускается на 1,08 рубля, до 100,09 рубля юаня — на 9 копеек, до 12,65 рубля,

ЦБ РФ с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор минутами ранее.