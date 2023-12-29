МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.

Турецкие лиры

Турецкая лира обновила исторические минимумы 29 декабря

Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля.

Минутами ранее китайская валюта падала до 12,48 рубля — минимума с 13 декабря.