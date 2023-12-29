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2023
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Юань на Мосбирже снизился до 12,5 рубля впервые с 14 декабря
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Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля. Минутами... ПРАЙМ, 29.12.2023
валюта, рынки, новости, юань, курс валют, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля.
Минутами ранее китайская валюта падала до 12,48 рубля — минимума с 13 декабря.