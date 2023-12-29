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2023-12-29T11:34:00+03:00

2023

https://1prime.ru/Forex/20231229/842707226.html

Юань на Мосбирже снизился до 12,5 рубля впервые с 14 декабря

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https://россиясегодня.рф

Рубль усиливает рост: юань опустился ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.39 мск снижался на 10 копеек, до 12,50 рубля. Минутами... ПРАЙМ, 29.12.2023

валюта, рынки, новости, юань, курс валют, рубль

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https://1prime.ru/Forex/20231229/842707108.html

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60