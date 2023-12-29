ЦБ Украины понизил курс гривны почти до 38 к доллару
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины снова понизил курс нацвалюты, установив его на уровне почти 38 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора.
По состоянию на 29 декабря официальный курс установлен на уровне 37,98 гривны за доллар. Днем ранее он был 37,6 гривны за доллар.
Ранее, в середине месяца, регулятор впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен.
Украинский регулятор с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.
По мнению ряда экспертов, которое приводило украинское агентство УНН, из-за внедрения с 3 октября режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен был стабилизироваться в течение месяца.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщило, что страна отчанно нуждается в денежных средствах. Издание отмечалось, что Киев беспокоит "исключительная неопределенность" в отношении бюджета.
Кроме того, испанская газета Pais сообщала, что Киев в случае отсутствия дополнительной помощи может отказаться от выдачи зарплат и пособий более чем двум миллионам граждан. Кроме того, отмечалось, что украинские власти могут также отказаться от индексации пенсий.
https://1prime.ru/Forex/20231229/842708188.html