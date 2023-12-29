МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины снова понизил курс нацвалюты, установив его на уровне почти 38 гривен за доллар, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Все может закончиться уже в январе: Киев обратился к спонсорам

По состоянию на 29 декабря официальный курс установлен на уровне 37,98 гривны за доллар. Днем ранее он был 37,6 гривны за доллар.

Ранее, в середине месяца, регулятор впервые поднял официальный курс доллара выше 37 гривен.

Украинский регулятор с конца июля прошлого года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.

По мнению ряда экспертов, которое приводило украинское агентство УНН, из-за внедрения с 3 октября режима управляемой гибкости обменного курса ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен был стабилизироваться в течение месяца.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сообщило, что страна отчанно нуждается в денежных средствах. Издание отмечалось, что Киев беспокоит "исключительная неопределенность" в отношении бюджета.

Кроме того, испанская газета Pais сообщала, что Киев в случае отсутствия дополнительной помощи может отказаться от выдачи зарплат и пособий более чем двум миллионам граждан. Кроме того, отмечалось, что украинские власти могут также отказаться от индексации пенсий.