МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Уже каждая третья страна, входящая в ООН, решила пойти по пути дедолларизации и сделать ставку на развитие национальных платежных средств, сообщают РИА Новости со ссылкой на проведенное исследование. СМИ назвали 2023 год худшим для доллара

В ходе анализа изучались высказывания официальных лиц 193 стран ООН в международных и российских СМИ, представители 68 стран выступили однозначно за дедолларизацию или заявили, что принимают меры в этом направлении.

Согласно полученным данным, самые смелые откровенно призывают дать бой "баксу" прямо с политических трибун. Прежде всего, речь идет о давних участниках сильных региональных объединений вроде АСЕАН или БРИКС.

Также сообщается, что многие страны осознали, что доллар представляет собой опасность не только как средство платежа, но и как инструмент сбережения.

Кроме того, есть государства, которые воздерживаются откровенно высказываться насчет дедолларизации, но при этом организуют свои расчеты в соответствием с дедолларизацией. Среди таких стран, например, Бангладеш, полностью перешедший на рупии в торговле с Индией.

Несмотря нтенденцию к дедолларизации, доллар продолжает сохранять лидерство в рейтинге востребованных расчетных валют.

8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявлял, что мир движется к дедолларизации. Он отметил, что государства в международных расчетах используют национальные валюты, а международные организации, например БРИКС, стремятся создать свои собственные. Посол также подчеркивал, что доля расчетов в нацвалютах в торговле России и Ирана достигла 60 процентов.

Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.