МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля — впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи. ЦБ продал рекордный за день объем юаней по валютному свопу

Курс юаня расчетами "завтра" на 14.31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля.

При этом минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля — минимума с 29 декабря.

Курс доллара тем временем падает на 1,22 рубля, до 89,93 рубля, евро — на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.