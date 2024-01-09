2024-01-09T14:30:00+03:00
2024-01-09T14:38:43+03:00
2024-01-09T14:30:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Forex/20240109/842749878.html
Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с прошлого года
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Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля — впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 09.01.2024
валюта, рынки, новости, юань, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Рубль укрепляется и, в частности, курс юаня опустился ниже 12,5 рубля — впервые в начавшемся году, однако затем вернулся немного выше, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.31 мск снижается на 19 копеек, до 12,52 рубля.
При этом минутами ранее показатель опускался до 12,496 рубля — минимума с 29 декабря.
Курс доллара тем временем падает на 1,22 рубля, до 89,93 рубля, евро — на 1,63 рубля, до 98,38 рубля.