МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к доллару, юаню и евро на фоне анонсированного объема продаж валюты по бюджетному правилу: американская валюта опустилась до 88,59 рубля, китайская — до 12,32 рубля, европейская — до 97,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Теперь все иначе: новый взгляд на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 74 копейки, до 88,59 рубля, юаня – на почти 9 копеек, до 12,32 рубля, евро – на 84 копейки, до 97,16 рубля.

Мартовский фьючерс марки Brent к 19.07 мск растет на 1,8%, до 78,18 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЗАМЕТНО УКРЕПИЛСЯ

В четверг курс рубля продолжил расти к доллару, юаню и евро, обновляя новые максимумы. Курс доллара максимально опускался до 88,45 рубля, юань – до 12,32 рубля, евро – до 97,02 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 154,28 миллиарда рублей, долларами – 91,1 миллиарда рублей, евро – 41,87 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за декабрь оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза, поэтому Минфин РФ перейдет к продажам валюты, направив на эти цели по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля 69,1 миллиарда рублей, ежедневный объем продаж составит 4,1 миллиарда рублей. При этом ЦБ РФ в первом полугодии добавляет к операциям Минфина продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей, а в январе – еще 0,8 миллиарда.

"В четверг укрепление рубля продолжилось. Анонсированный объем продаж валюты по бюджетному правилу оказался заметно выше рыночных ожиданий, но сам по себе анонс не оказал в моменте выраженную поддержку рублю", — указывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Цена нефти Brent в четверг выросла за баррель на фоне вновь обострившейся обстановки в Красном море. Золото подорожало на 0,23% до 2033 доллара за тройскую унцию", — добавляет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

В пользу нацвалюты также продолжают играть фактор высоких ставок и временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". При этом, по его мнению, негативом выступает расширение ценового спреда между нефтяными сортами Brent и Urals, а также склонность к усилению самого доллара после данных об ускорении потребительских цен в США в декабре (DXY +0,2%).

ПРОГНОЗЫ

При этом в пятницу продажи валюты регулятором пока еще останутся на прежних уровнях, в связи с чем курс доллара пока, вероятно, не опустится ниже 88 рублей — но на следующей неделе российская валюта способна показать такую динамику, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

По ожиданиям Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентирами для курса рубля к доллару, евро и юаню завтра будут уровни: 87,5-89,5 рубля, 96-98 рублей и 12,2-12,6 рубля соответственно.

"По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 88-91 рубль", — прогнозирует Бахтин из "БКС Мир инвестиций".