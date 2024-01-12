МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Доля расчетов в рублях за поставки агропродукции из России в 2023 году достигла 7,8%, российское продовольствие за рубли покупают в том числе Сирия, Казахстан и Иран, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

"Сейчас сделки в рублях, по данным НТБ, уже достигли 7,8%. Среди партнеров — Сирия, Казахстан, Иран и другие страны", — сообщила Абрамченко.

Осенью 2023 года правительство РФ утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в него вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло.

"Все инструменты для того, чтобы обеспечивать торговлю в национальных валютах, созданы", — подчеркнула Абрамченко, заметив, что в этом направлении активно работает и Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Так, по словам вице-премьера, интерес к поставкам сахара через инструменты НТБ проявляют партнеры из Казахстана и Узбекистана. Сама биржа ранее сообщала РИА Новости о планах запустить площадку для проведения международных тендеров на закупку российской пшеницы.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.