МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль с утра укрепляется, и евро уже дешевле 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи. Нефть и геополитика подтолкнули рубль вверх

Курс евро расчетами "завтра" на 9.52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля — минимума с 13 декабря.

Курс доллара в то же время опускается на 38 копеек, до 88,21 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,28 рубля.