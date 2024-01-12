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2024
https://1prime.ru/Forex/20240112/842779067.html
Евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря
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Рубль с утра укрепляется, и евро уже дешевле 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 9.52 мск снижается на 23... ПРАЙМ, 12.01.2024
валюта, рынки, новости, рубль, евро, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль с утра укрепляется, и евро уже дешевле 97 рублей, впервые за прошедший месяц, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 9.52 мск снижается на 23 копейки, до 96,93 рубля — минимума с 13 декабря.
Курс доллара в то же время опускается на 38 копеек, до 88,21 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,28 рубля.