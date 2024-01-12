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2024
https://1prime.ru/Forex/20240112/842780923.html
Доллар на Мосбирже упал до 88 рублей впервые с 23 ноября
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Рубль продолжает укрепляться в последний день первой недели года, и в частности доллар уже дешевле 88 рублей — впервые с осени, следует из данных Московской биржи. Курс доллар... ПРАЙМ, 12.01.2024
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться в последний день первой недели года, и в частности доллар уже дешевле 88 рублей — впервые с осени, следует из данных Московской биржи.
Курс доллар расчетами "завтра" на 11.40 мск снижается на 61 копейку, до 87,98 рубля — минимума с 23 ноября.
Курс евро в то же время снижается на 40 копеек, до 96,76 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,23 рубля.