МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Рубль продолжает укрепляться в последний день первой недели года, и в частности доллар уже дешевле 88 рублей — впервые с осени, следует из данных Московской биржи. Вашингтон разгоняет нефть

Курс доллар расчетами "завтра" на 11.40 мск снижается на 61 копейку, до 87,98 рубля — минимума с 23 ноября.

Курс евро в то же время снижается на 40 копеек, до 96,76 рубля, юаня — на 9 копеек, до 12,23 рубля.