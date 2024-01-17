МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие экспортеры РФ продали в декабре валюты на 14,8 миллиарда долларов против 13,9 миллиарда в ноябре прошлого года, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. Названа валюта, которую выбирают россияне как альтернативу доллару и евро

"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в декабре увеличился относительно предыдущего месяца на 6,6%, составив 14,8 миллиарда долларов (в ноябре – 13,9 миллиарда)", — говорится в обзоре.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь они осуществили нетто-продажи валюты на Московской бирже на сумму 588,2 миллиарда рублей, что на 14% больше по сравнению с предыдущим месяцем, посчитали в ЦБ.

При этом объем нетто-продаж валюты нефинансовых компаний – второй крупнейшей категории нетто-продавцов на бирже – снизился на треть, составив 211,2 миллиарда рублей (в ноябре – 304,4 миллиарда).

Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, по‑прежнему были основными нетто-покупателями валюты на бирже: в декабре объем их нетто-покупок иностранной валюты практически не изменился, составив 465,7 миллиарда рублей (в ноябре – 459,6 миллиарда).

Объем нетто-покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран уменьшился на 18,9%, до 217,2 миллиарда рублей (в ноябре – 267,7 миллиарда рублей), оценил финрегулятор.