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2024-01-17T20:43:59+03:00
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2024
https://1prime.ru/Forex/20240117/842824875.html
Доля фунта в расчетах через SWIFT опустилась до минимума с июня
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Доля британского фунта в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам декабря прошлого года составила 6,92%, опустившись до минимума с июня, следует из данных системы,... ПРАЙМ, 17.01.2024
валюта, рынки, новости, мир, фунт, доля, swift
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Доля британского фунта в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам декабря прошлого года составила 6,92%, опустившись до минимума с июня, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
За месяц "британец" растерял 0,23 процентного пункта. Он оказался на третьем месте в рейтинге востребованных валют.
Традиционное лидерство сохранил доллар, чья доля за месяц выросла на 0,46 процентного пункта до 47,54%. Таким образом, пока американская валюта все еще далека от своего августовского исторического рекорда в 48,03%.
Доля второй самой популярной валюты, евро продолжила снижаться, за месяц она опустилась еще на 0,54 процентного пункта до 22,41%.
Немного сдал позиции и расположившийся на четвертом месте в рейтинге популярных расчетных валют юань — за месяц он потерял 0,47 процентного пункта, его доля составила 4,14%.