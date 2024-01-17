МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Доля британского фунта в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам декабря прошлого года составила 6,92%, опустившись до минимума с июня, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. 

График "Японские свечи"

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне комментариев ЕЦБ

За месяц "британец" растерял 0,23 процентного пункта. Он оказался на третьем месте в рейтинге востребованных валют.

Традиционное лидерство сохранил доллар, чья доля за месяц выросла на 0,46 процентного пункта до 47,54%. Таким образом, пока американская валюта все еще далека от своего августовского исторического рекорда в 48,03%.

Доля второй самой популярной валюты, евро продолжила снижаться, за месяц она опустилась еще на 0,54 процентного пункта до 22,41%.

Немного сдал позиции и расположившийся на четвертом месте в рейтинге популярных расчетных валют юань — за месяц он потерял 0,47 процентного пункта, его доля составила 4,14%.