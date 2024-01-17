МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Доля британского фунта в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам декабря прошлого года составила 6,92%, опустившись до минимума с июня, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости. Европейские фондовые индексы снижаются на фоне комментариев ЕЦБ

За месяц "британец" растерял 0,23 процентного пункта. Он оказался на третьем месте в рейтинге востребованных валют.

Традиционное лидерство сохранил доллар, чья доля за месяц выросла на 0,46 процентного пункта до 47,54%. Таким образом, пока американская валюта все еще далека от своего августовского исторического рекорда в 48,03%.

Доля второй самой популярной валюты, евро продолжила снижаться, за месяц она опустилась еще на 0,54 процентного пункта до 22,41%.

Немного сдал позиции и расположившийся на четвертом месте в рейтинге популярных расчетных валют юань — за месяц он потерял 0,47 процентного пункта, его доля составила 4,14%.