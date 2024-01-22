МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Китайские государственные банки начали операции с валютой, чтобы стабилизировать курс юаня и ценные бумаги местных предприятий, цены которых бьют антирекорды уже много лет, пишет Reuters. Китайский юань упал после решения центрального банка не менять ставки

Прежде всего, в оборот идет американская национальная валюта. Данный вариант снижает ликвидность офшорных юаней, чей курс формируется на бирже. Курсом внутренних юаней управляет китайский Центробанк. Правительство следит, чтобы два курса юаня не слишком сильно различались.

Государственные банки за последнее время уже неоднократно помогали юаню не упасть. Так, в ноябре китайская валюта в рамках такой политики укрепилась до локального максимума.

Нынешняя реакция, скорее всего, связана с очередным падением фондового рынка. Инвесторов не устраивают меры, принимаемые Пекином, поэтому они распродают китайские бумаги.

Ранее Reuters заявляло, что юань снизился до одномесячного минимума против доллара США после того, как Народный банк Китая вопреки ожиданиям рынков оставил в силе действующую ключевую ставку по среднесрочным кредитам.