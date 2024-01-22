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Китайские государственные банки начали спасать юань, пишет СМИ
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Китайские государственные банки начали операции с валютой, чтобы стабилизировать курс юаня и ценные бумаги местных предприятий, цены которых бьют антирекорды уже много лет, пишет... ПРАЙМ, 22.01.2024
валюта, рынки, новости, китай, банки, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Китайские государственные банки начали операции с валютой, чтобы стабилизировать курс юаня и ценные бумаги местных предприятий, цены которых бьют антирекорды уже много лет, пишет Reuters.
Прежде всего, в оборот идет американская национальная валюта. Данный вариант снижает ликвидность офшорных юаней, чей курс формируется на бирже. Курсом внутренних юаней управляет китайский Центробанк. Правительство следит, чтобы два курса юаня не слишком сильно различались.
Государственные банки за последнее время уже неоднократно помогали юаню не упасть. Так, в ноябре китайская валюта в рамках такой политики укрепилась до локального максимума.
Нынешняя реакция, скорее всего, связана с очередным падением фондового рынка. Инвесторов не устраивают меры, принимаемые Пекином, поэтому они распродают китайские бумаги.
Ранее Reuters заявляло, что юань снизился до одномесячного минимума против доллара США после того, как Народный банк Китая вопреки ожиданиям рынков оставил в силе действующую ключевую ставку по среднесрочным кредитам.